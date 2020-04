Coronavirus: les autorités fédérales annoncent la commande de 35 millions de masques

Plus de 25 millions de masques chirurgicaux et plus de 10 millions de masques FFP2/FFP3 ont été commandés, a indiqué vendredi soir le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle.

Par ailleurs, plus de 10 millions de masques chirurgicaux et plus de 750.000 masques FFP2/FFP3 ont été livrés.

De ceux-ci, sept millions de premiers et plus de 750.000 des deuxièmes ont déjà été distribués selon la clé de répartition établie par le Risk Management Group. Dans un souci de transparence, le ministre a par ailleurs donné quelques explications sur le contrôle des livraisons, alors que la qualité de certains masques reçus a soulevé pas mal de questions ces derniers jours.