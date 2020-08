Coronavirus : les associations de voyageurs contre la réservation pour les trains vers la Côte

Les associations de voyageurs TreinTramBus et Navetteurs.be regrettent le chaos de vendredi dernier avec les passagers bloqués dans la gare d'Ostende, mais ne veulent pas de mesures telles que la réservation de trains vers la Côte qui rendent la situation encore plus difficile pour les passagers. Les deux associations souhaitent une meilleure gestion des situations d'urgence. "Un système de réservation n'aurait pas résolu les problèmes de vendredi", déclare mardi le président de l'association TreinTramBus Stefan Stynen.

TreinTramBus demande aux voyageurs de respecter la distanciation sociale et de toujours suivre les instructions du personnel et des services de sécurité. Cependant, selon l'organisation, les mesures proposées par le bourgmestre Bart Tommelein ne sont pas une solution au problème de vendredi. "La suppression des trains supplémentaires entraînera une augmentation de l'occupation dans les trains IC, et cela ne doit pas être l'objectif", déclare Stefan Stynen.