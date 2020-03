Coronavirus: les arrêtés ministériels publiés au moniteur

Le gouvernement fédéral a publié vendredi soir les deux arrêtés ministériels relatifs à l'entrée en vigueur de la phase fédérale concernant le Covid-19 et les mesures en la matière. Ils seront publiés au Moniteur belge et entreront en vigueur à minuit.

Les deux arrêtés portent sur les décisions prises jeudi soir par le Conseil national de sécurité. Le premier annonce le déclenchement de la phase fédérale, ce qui signifie que le fédéral coordonne dorénavant l'ensemble des mesures. Le second annonce les mesures qui entreront en vigueur à partir de minuit, telles que la fermeture des cafés et des restaurants, l'interdiction des événements et la suspension des cours dans l'enseignement. Toutes ces mesures seront d'application jusqu'au 3 avril. Les deux arrêtés seront publiés dans la soirée au Moniteur belge.

►►► Coronavirus en Belgique : toutes les questions que vous vous posez sur les mesures prises par le gouvernement fédéral