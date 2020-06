Coronavirus : le secteur culturel bruxellois pourra demander la prime de 2.000 euros dès ce jeudi

Le secteur culturel et créatif en Région bruxelloise pourra demander la prime régionale de 2.000 euros dès jeudi, annonce le gouvernement bruxellois mercredi dans un communiqué.

Décidée au mois de juin, l'allocation de 2.000 euros au secteur culturel et créatif bruxellois sera accessible dès ce jeudi sur le site www.primecovid.brussels "Cette prime avait été décidée pour aider un pan entier de l'économie bruxelloise aux abois depuis le début de la crise sanitaire", justifie l'exécutif régional.

La prime est accessible aux structures du secteur culturel et créatif bruxellois organisées sous la forme d'une entreprise à but non lucratif. Elles devront disposer d'au moins un siège d'exploitation sur le territoire bruxellois, employer au maximum 5 équivalents temps plein et avoir subi des pertes de recette.

Par ailleurs, les organisations ne pourront pas avoir débuté une procédure de mise en faillite ou liquidation avant mars 2020. Et la prime ne pourra pas être cumulée avec une autre aide instaurée par tout autre niveau de pouvoir. En Région bruxelloise, le gouvernement estime que 952 organisations auraient droit à la prime pour un montant de 1,9 million d'euros.