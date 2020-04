Coronavirus: le PS, la FGTB et Solidaris s'unissent pour un grand rassemblement du 1er mai en ligne

Crise du coronavirus oblige, le PS, la FGTB et Solidaris fêteront, ensemble, le 1er mai au cours "d'un grand rassemblement solidaire en ligne" baptisé "Loin des yeux, près du coeur", qui débutera à 11 heures et qui sera diffusé sur les sites web et les pages Facebook des trois organisations ainsi que sur Youtube.

Pour la famille socialiste, "la crise du coronavirus a mis en lumière les failles du système économique actuel. Le 1er mai sera le moment de poser ensemble les bases d'un monde qui, demain, devra être plus juste, plus solidaire et plus durable".

"L'urgence est bien sûr à la gestion de la crise sanitaire et de ses terribles conséquences humaines. Mais nous devons aussi penser à demain. Nous devrons aussi rendre justice à tous celles et ceux sans qui nous ne pourrions - littéralement - pas faire face au quotidien. Celles et ceux à qui on demande tant et dont le travail n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Enfin, nous devrons empêcher ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change de gagner cette bataille pour demain", a déjà averti le président du PS, Paul Magnette.

"Ce 1er mai prouve, de façon brutale et douloureuse, que nous n'avons d'autre choix que de rompre avec ce monde qui, asséchant la planète, affaiblissant les services publics et renforçant les inégalités sociales, a aussi fragilisé notre système de santé, en faisant du budget de la Sécurité sociale une variable d'ajustement budgétaire", a enchaîné le secrétaire général de Solidaris, Jean-Pascal Labille.

Enfin, pour le président de la FGTB, Robert Vertenueil, "ce 1er mai doit constituer une étape majeure vers la définition d'un monde économiquement et socialement plus juste".

"Nous avons payé pendant plus d'une décennie le prix de la crise financière de 2008 au travers de réformes socialement injustes emmenées par la droite et le capital. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la prochaine décennie soit guidée par des réformes socialement justes menées par les progressistes de ce pays", a-t-il conclu.