Coronavirus : le président de l'Open Vld pointe à son tour la communication des experts

Après la passe d'armes, sur Twitter, entre le président du MR Georges-Louis Bouchez et le virologue Marc Van Ranst, c'est le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert qui a regretté, vendredi, l'excès de communication des experts au cours des deux dernières semaines.

"Les virologues et les spécialistes ont leur expertise et on doit la respecter. Mais personnellement, j'ai été agacé par l'excès de communication des deux dernières semaines. Chaque soir, dans tous les médias, avec tous les scénarios catastrophes possibles", a-t-il pointé lors de l'émission De Ochtend sur la VRT.

Cette communication nuit à la motivation

"Les citoyens font de leur mieux et sont fortement touchés psychologiquement. Cette communication constitue un problème et nuit à la motivation des gens", a ajouté M. Lachaert.

"Les experts ne devraient pas s'exprimer sur des choses dont ils ne sont pas certains. Il faut faire attention car nous sommes à un point de rupture vis-à-vis de la population", a-t-il encore dit.

Ces propos font écho à ceux de Georges-Louis Bouchez qui multiplie les échanges tendus, ces derniers jours, avec le virologue Marc Van Ranst, star des médias flamands. "Il doit arrêter de jouer les Cassandre", a ainsi déclaré le président du MR dans les colonnes de La Libre, reprochant notamment au virologue ses déclarations sur la réouverture des métiers de contact.