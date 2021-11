Coronavirus: le port du masque redevient obligatoire pour tous dans l’enseignement secondaire dès ce lundi

A partir de ce lundi, en Wallonie, le port du masque redevient obligatoire en permanence dans les écoles secondaires. Depuis la rentrée de septembre, les enseignants comme les élèves ne devaient le porter que lorsqu’ils se déplaçaient dans les couloirs ou en classe.

Pour cette professeure du secondaire, même si c’est un moindre mal, le port du masque en permanence ne sera pas une partie de plaisir pour des raisons pratiques et pédagogiques. "On l’a déjà vécu l’année passée et ce fut très difficile. L’enseignement est un métier de contact, on prend la parole en permanence. Donc, pour moi, c’est une mauvaise nouvelle. Encore plus, si on porte des lunettes. J’appréhende beaucoup le port du masque même si je l’accepterai évidemment, surtout si c’est pour que la situation s’améliore."

Cette enseignante rajoute aussi : "L’an passé, entre l’enseignement à distance et le port du masque en permanence, j’ai eu l’impression de ne jamais vraiment voir le visage de mes élèves durant l’année. Heureusement, cette année-ci, de septembre jusqu’à maintenant, ils ne devaient pas porter le masque. C’est déjà cela de gagné."

En primaire, seuls les enseignants devront porter le masque. Avec l’application de ces mesures, la Wallonie a désormais les mêmes règles qu’en région bruxelloise.

La Flandre a pris d’autres mesures

Côté flamand, le masque ne fera pas son retour dans le secondaire. En raison notamment du nombre élevé d’étudiants déjà vaccinés. Mais, en revanche, le port du masque sera obligatoire pour les élèves de cinquième et sixième primaires. Ce qui n’est pas le cas en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Précisons enfin que dans l’enseignement supérieur, il n’y a pas de changement. Le masque reste obligatoire à l’intérieur des salles de cours et auditoires.