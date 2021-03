Coronavirus – Le plafond de jours pour les moniteurs de stage et de camps est doublé cette année

En raison des mesures de distanciation sociale et d’hygiène, les organisateurs de camps et de stages de jeunes doivent adapter fondamentalement leur fonctionnement. La bulle sociale plus petite implique la recherche d’endroits supplémentaires et un appel à plus de moniteurs. "Il est important d’assurer la continuité des camps de jeunes. Avec les vacances de Pâques et l’été qui se profilent à l’horizon, les moniteurs ont la garantie de pouvoir travailler beaucoup plus de jours et les organisateurs pourront faire appel à eux pendant 25 jours supplémentaires", a commenté le ministre des Affaires sociales.

Selon M. Vandenbroucke, à l’approche des vacances de Pâques et de l’été, un problème supplémentaire est apparu dans le contexte de la pandémie : un manque cruel de moniteurs pour les plaines de jeux et les stages sportifs, lié non seulement aux formations pour les nouveaux moniteurs supprimées au cours des derniers mois, mais aussi au plafond annuel de 25 jours de travail que les moniteurs doivent respecter pour ne pas payer de cotisations sociales sur leurs indemnités.

Les organisateurs commençaient à se demander comment ils allaient pouvoir s’en sortir, car ils ne trouvaient pas assez de moniteurs pour leurs semaines de stage pendant les vacances de Pâques, mais aussi en été.

La mesure consistant à faire passer de 25 à 50 le plafond de jours que les moniteurs peuvent prester sans payer de cotisations sociales sera limitée à l’année 2021.