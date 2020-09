Coronavirus : le Nord-Pas-de-Calais passe en zone rouge

Le Nord-Pas-de Calais passe à son tour en zone rouge pour les affaires étrangères belges.

La frontière n’est pas fermée pour autant. Simplement, devant la recrudescence de la pandémie de Covid-19 dans cette région, les autorités belges recommandent d’éviter cette région frontalière.

Concrètement, cela implique que les voyages non indispensables sont fortement déconseillés. Mais on ne devrait pas augmenter les contrôles pour autant.

Précautions

Il vaut donc mieux éviter, par exemple, les journées shopping à Lille ou les séjours sur la Côte d’Opale. Les travailleurs frontaliers peuvent continuer à se rendre à leur travail et de même que les habitués des petits commerces locaux qui régulièrement traversent la frontière pour se rendre au PMU ou dans une supérette locale, près de chez eux.

Le ministère des Affaires Etrangères le rappelle toutefois : le Nord-Pas-de-Calais est très touché par la recrudescence du virus et constitue une réelle zone à risques. Toutes les mesures de précautions d’usage s’imposent donc d’autant plus. Il est à fait au bon sens de chacun. La conurbation Roubaix-Tourcoing-Mouscron ne présente bien entendu pas les mêmes risques que de traverser la rue dans le village rural de Goegnies-Chaussée France et Goegnies-Chaussée Belgique !

Cette décision sera officiellement d’application dès ce vendredi 16 heures.

Pour toutes les infos: https://diplomatie.belgium.be/fr