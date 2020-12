Coronavirus : le MR veut que le gouvernement bruxellois adopte une stratégie d'information sur le vaccin

Le député bruxellois Gaëtan Van Goidsenhoven, chef du groupe MR à la CoCof, a demandé mardi que le gouvernement bruxellois et en particulier son ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) adoptent une stratégie de promotion de la vaccination contre le Covid-19.

"Il est essentiel d'identifier dès aujourd'hui les groupes de personnes les plus réfractaires à la vaccination, en faisant œuvre de pédagogie pour tenter de les convaincre de son utilité ainsi que des raisons qui expliquent qu'ils aient été développés aussi rapidement", a-t-il affirmé. Selon lui, certains infirmiers et infirmières se montrent également craintifs, s'interrogeant sur l'efficacité et l'effet du vaccin à long terme.

Vendredi dernier, le ministre de la Santé, Alain Maron a donné au parlement bruxellois plusieurs éléments relatifs à la répartition des compétences entre le fédéral et les Régions ainsi qu'en matière de logistique et d'opérationnalisation de la vaccination. "Il n'a en revanche fourni aucun élément pour ce qui concerne sa stratégie de promotion de la vaccination, qui relève pourtant bien de sa compétence. Le groupe MR se montre particulièrement inquiet du silence du gouvernement bruxellois sur ce point crucial", a ajouté M. Van Goidsenhoven.

"Le silence du gouvernement sur ce point est inquiétant: le ministre Maron est-il vraiment mobilisé pour faire vacciner un maximum de personnes? ", a enfin demandé le député MR.