Coronavirus: le MR ne signera pas la résolution visant à encadrer l'usage d'une application de traçage

Nathalie Gilson (MR) en 2017 - © THIERRY ROGE - BELGA

Autres garanties énoncées : l'anonymisation des données et leur destruction après usage ainsi que l'absence de géolocalisation, comme le recommande la Commission européenne. "Le MR ne peut signer le texte de résolution en l'état car il ne va pas assez loin dans le respect de la vie privée et de la protection des libertés", réagit la députée Nathalie Gilson. "Le texte n'insiste pas non plus suffisamment sur la nécessaire concertation et coordination avec les Régions qui sont compétentes pour le traçage des personnes." Pour l'élue libérale, "le texte se centre uniquement sur le digital mais une série de collecte de données parallèles et connexes doivent également pouvoir être encadrées (enquêtes, études, etc.)."