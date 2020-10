Coronavirus : le ministre flamand Bart Somers est partisan de porter un coup au virus via des mesures limitées dans le temps

Le gouvernement flamand veut prendre une série de mesures complémentaires durant une période d’une douzaine de jours pour porter un coup au virus et provoquer une inversion de la courbe de la pandémie en Flandre, a affirmé Bart Somers, chef de file de l’Open Vld au gouvernement flamand, au cours de l’émission "De Ochtend" (Radio 1).

Coronavirus en Belgique : la Flandre moins touchée ? Elle a juste "10 jours de retard sur la situation épidémiologique du sud du pays"

À ses yeux, il s’agit de délimiter une période claire pour offrir une perspective aux gens et donc les mobiliser autour de mesures plus dures. Le gouvernement flamand est réuni depuis 9 heures avec les gouverneurs à propos de l’opportunité de mettre en place des mesures plus strictes dans la lutte contre le coronavirus. À 18 heures, le gouvernement dirigé par Jan Jambon (N-VA) se réunira à nouveau pour se prononcer.

Plus vite, les nouvelles prescriptions peuvent entrer en vigueur, mieux ce sera, a commenté Bart Somers. À ses yeux, la période des mesures renforcées reviendrait à des vacances de Toussaint prolongées.

M. Somers concède que dans chaque État fédéral, les entités fédérées peuvent elles-mêmes prendre des mesures mais il vaut mieux, dit-il, que ces mesures soient aussi homogènes, simples et claires que possibles.