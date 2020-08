Coronavirus à Bruxelles : le masque n'est plus obligatoire lorsqu'on est à vélo

À la suite de la demande du Gracq, le port du masque n’est pas obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique et que les distances sociales peuvent être respectées. Cela signifie que chaque cycliste doit en permanence disposer d’un masque à portée de main, et qu’il/elle doit le porter si la situation le nécessite.



"Lorsque vous vous arrêtez au feu rouge, et que vous êtes à proximité immédiate de piétons et d’autres cyclistes, lorsque vous traversez une voirie piétonnière, ou plus simplement lorsque vous constatez que les distances physiques de sécurité ne peuvent pas être respectées, il faudra remettre le masque", a fait savoir Rudi Vervoort, ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale.