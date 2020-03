Coronavirus: le gouvernement wallon dispose désormais de « pouvoirs spéciaux »

Réunion pleine de gravité ce matin au Parlement de Wallonie. Le ministre-président, le PS Elio Di Rupo, a pris la parole, demandant les "pouvoirs spéciaux" pour son gouvernement pour lutter contre le coronavirus : "Nous sommes en guerre sanitaire contre un ennemi invisible que nous ne vaincrons qu’avec de l’unité et de la solidarité. (…) C’est une demande exceptionnelle, jamais vue dans l’histoire de la Wallonie. Mais jamais notre pays n’a dû prendre de telles mesures en temps de paix. Mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles."

Après une heure de débats sur plusieurs propositions de décrets, dont l’une qui permet de revoir le règlement du Parlement de Wallonie pour permettre son fonctionnement même en cas de confinement, les parlementaires ont voté à une majorité de 45 "oui" et 6 "abstention" en faveur des "pouvoirs spéciaux". Le gouvernement Di Rupo en dispose pour trois mois, prolongeable une fois.

Les "pouvoirs spéciaux", une première

Comme l'expliquent les députés porteurs de la proposition, il s'agit de faire usage d’une "technique d’adoption des normes législatives utilisée au niveau fédéral" qui est adaptable à l’échelon des régions ou des communautés, selon la doctrine. Selon les signataires (les chefs de groupe des trois partis au pouvoir, PS, MR, Ecolo), "malgré l’adoption de mesures de distanciation sociale importantes ayant pour but d’endiguer la propagation de l’épidémie, la situation s’aggrave." Vu les risques existants que le Parlement ne puisse plus travailler, soit à cause de mesures plus drastiques encore ou de part l’absence de nombreux parlementaires – il en manquait une petite vingtaine ce mardi – qui seraient confinés et/ou malades, les "pouvoirs spéciaux" permettent au gouvernement wallon d’agir pour lutter contre la pandémie et, éventuellement si le Parlement ne peut pas se réunir, sur d’autres matières, "et jusqu’à ce qu’il [le Parlement] puisse à nouveau se réunir."

