Coronavirus: le gouvernement fédéral renforce les mesures de soutien

Le gouvernement fédéral poursuit les mesures de soutien et d’aides aux entreprises pendant la crise du coronavirus. Ainsi en a décidé le conseil des ministres de ce vendredi.

Pratiquement un an après le début de la pandémie, le gouvernement fait ce constat : 270.000 personnes sont toujours en chômage temporaire et 20% des ménages enregistrent une perte de revenus supérieure à 10%. Des secteurs comme l’Horeca et plus encore l’événementiel ont cessé toute activité ou presque.

Prolongation

Les 27 mesures de soutien prises depuis le début de la pandémie sont prolongées jusqu’en juin. Cela représente un effort supplémentaire de deux milliards €.

Les entreprises et les indépendants en difficulté peuvent continuer à bénéficier notamment d’un report du payement des impôts, d’exonération fiscale ou du recours au chômage temporaire.

Nouvelles mesures

En outre, le gouvernement fédéral a décidé d’exonérer fiscalement les aides locales et régionales.

Les propriétaires de locaux commerciaux pourront bénéficier de réductions d’impôts si il reporte le payement des loyers : 30% de réduction avec un plafond de 5000€/mois par contrat et d’un maximum de 45.000/mois par propriétaire.

L’Horeca sera dispensé de payer la cotisation à l’AFSCA et les artistes pourront recevoir des aides via les sociétés de droits d’auteur.

Le gouvernement a décidé d’une prime de 780€ bruts pour les employés des secteurs fermés et d’une augmentation de l’indemnité de télétravail.

Une aide supplémentaire sera accordée aux CPAS pour les jeunes et étudiants en difficultés.