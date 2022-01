Coronavirus: le gouvernement fédéral prolonge les mesures de soutien jusque fin mars

Le gouvernement fédéral a donné son feu vert définitif vendredi à un ensemble de mesures de soutien économique prises pour permettre aux familles et aux entreprises de traverser la crise du coronavirus. Il s'agit d'une prolongation des mesures jusqu'au 31 mars.

On parle ici de mesures fiscales, "marché de l'emploi" et sociales, parmi lesquelles le versement d'une prime mensuelle de 25 euros pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ou d'une allocation de remplacement de revenus (ARR).

Le secteur de l'événementiel - directement touché par les fermetures imposées par la circulation du virus - bénéficiera quant à lui, jusqu'au 31 mars, d'une réduction des charges ONSS. Un crédit d'impôts a également été prévu concernant les dépenses non récupérables pour cause, par exemple, d'annulation.

Le droit-passerelle simple de crise est lui, désormais accordé dès 40% de perte de chiffre d'affaires (contre 65% auparavant). Cet ajustement est une réponse directe aux restrictions (jauges et mesures de distanciation) actuellement en vigueur dans l'Horeca, la culture et, plus globalement, toutes les activités s'organisant à l'intérieur.