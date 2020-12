Coronavirus: le gouvernement bruxellois accorde 85 millions de nouvelles aides pour les entreprises et indépendants

Le gouvernement bruxellois a approuvé de nouvelles aides à destination des secteurs touchés par la crise pour un montant total de près de 85 millions d'euros, a annoncé la secrétaire d'État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

Les commerces et les secteurs non-essentiels pourront bénéficier d'une prime jusqu'à 5.000 euros. Les commerces ayant pu rouvrir et ceux ayant pratiqué le "click and collect" ou le "take-away" sont également éligibles.

Le montant varie en fonction des coûts fixes et de la perte du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les "métiers de contact" bénéficieront en priorité d'une première tranche forfaitaire de 1.500 euros.

Selon Barbara Trachte, 19.500 établissements sont concernés par cette aide, dont le budget avoisine les 78 millions d'euros.

Les modalités d'introduction de la demande de prime seront communiqués en janvier.

Par ailleurs, le dispositif "Hivernage" remplacera le prêt Recover. Le nouveau prêt à un taux fixe d'1,75% concerne les TPE et les indépendants qui ont 12 mois d'activité minimum pour un montant pouvant aller jusqu'à 100.000 euros. La durée de remboursement pourra osciller entre 3 à 6 ans. Le budget prévu pour ce prêt est de 6 millions d'euros.

Enfin, le gouvernement a étendu les prêt accordés aux locataires d'espaces commerciaux. Le locataire pourra bénéficier d'un prêt couvrant jusqu'à 4 mois pour un montant de 35 000 euros.