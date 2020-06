Coronavirus : le déficit public belge devrait être de 40 à 45 milliards d'euros

Le déficit public belge devrait atteindre 40 à 45 milliards d'euros cette année en raison de la crise du coronavirus, a indiqué vendredi le ministre du Budget, David Clarinval, après la publication des prévisions du Bureau du Plan.

L'économie belge, fortement ralentie par les mesures de confinement prises pour freiner le coronavirus, devrait enregistrer en 2020 sa plus forte contraction depuis la Seconde Guerre mondiale (-10,6%), avant de rebondir en 2021 (+8,2%), prévoit le Bureau du Plan. Quelque 111.000 emplois seraient perdus sur ces deux années.

Avant la crise, le déficit public atteignait déjà 13 milliards d'euros. Depuis lors, l'Etat fédéral et les entités fédérées ont engagé des dépenses d'un montant équivalent et les recettes fiscales sont lourdement affectées par l'effet des mesures de confinement.

L'heure est à l'effort et à la reconstruction

"L'heure est à l'effort et à la reconstruction", a déclaré M. Clarinval. "L'Etat joue son rôle d'assureur dans cette crise. Il faut investir massivement pour soutenir l'économie, les travailleurs et les citoyens les plus touchés. C'est maintenant que l'Etat doit intervenir pour soutenir les secteurs en péril et leur permettre de redémarrer".

Samedi, le "kern élargi" aux 10 partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se réunit à nouveau pour discuter des mesures de soutien aux secteurs de l'économie les plus touchés et aux citoyens dont la situation sociale s'est dégradée. Le gouvernement a mis différentes mesures sur la table dans le cadre du troisième volet de son "plan fédéral de protection sociale et économique" mais elles n'ont pas encore été approuvées par les 10 partis.

Prendre ses responsabilités

Et dans les semaines qui viennent, des discussions autour d'un plan de relance devraient prendre un tour plus formel. La relance du pays sera au coeur de la formation d'un nouveau gouvernement, suspendue avec la crise et discrètement relancée par le duo des présidents socialistes Paul Magnette et Conner Rousseau. "On lance un appel à toutes les forces vives du pays. Le plan de relance et de reconstruction doit être l'objet de l'attention des 10 partis qui devront prendre leurs responsabilités dans les jours et mois à venir", a souligné M. Clarinval.