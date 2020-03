Coronavirus : le déficit budgétaire en route vers les 30 milliards d'euros et les 7% du PIB

La crise du coronavirus va faire exploser le déficit public de la Belgique, qui pourrait grimper à 7% du Produit intérieur brut (PIB), rapporte jeudi le journal "De Tijd" en se basant sur des chiffres fournis par la Banque nationale, une estimation jugée "prématurée" par le ministre du Budget, David Clarinval.

L'impact économique de la pandémie du Codiv-19 entraîne une augmentation du déficit budgétaire d'au moins 5 points de pourcentage, indiquent des estimations.

Alors que le déficit budgétaire prévu avant la crise était de 2% du PIB, il risque de s'élever à 7%, soit plus de 30 milliards d'euros, ajoute le quotidien.

►►► Lire aussi : Coronavirus : 135.000 indépendants ont déjà demandé un revenu de remplacement

Selon "De Tijd", l'impact de la récession attendue sur les finances publiques en particulier pèsera sur le budget. Une économie en déclin signifie que les dépenses augmentent dans le domaine social et que les recettes fiscales diminuent.

"Il est très prématuré de se lancer dans de telles estimations. Nous ne savons pas encore le temps que la crise sanitaire et les mesures prises pour l'accompagner vont durer", a indiqué le cabinet du vice-Premier ministre MR et ministre du Budget, David Clarinval, interrogé par l'agence Belga.

"Pour l'instant, la santé de la population prime sur tout le reste", a ajouté le cabinet.

Les ministres européens des Finances ont approuvé lundi la proposition de la Commission européenne de suspendre temporairement les règles budgétaire de l'Union, afin de donner aux États membres la possibilité d'investir lourdement dans la lutte contre le coronavirus et dans la réponse aux conséquences socio-économiques de la crise.

En temps normal, le Pacte de stabilité et de croissance contraint les États membres à garder sous contrôle leur dette et leur déficit publics. Selon ces termes, les déficits publics ne devraient pas dépasser les 3% du Produit intérieur brut (PIB) et les gouvernements doivent respecter une trajectoire de retour à l'équilibre structurel. La dette publique, elle, ne devrait pas dépasser les 60% du PIB, à moins de se réduire suffisamment chaque année.

Agence de notation

Moody's révise à négative sa perspective pour le système bancaire belge, annonce jeudi l'agence de notation.

Selon Moody's, la propagation du coronavirus aura des conséquences sur l'économie européenne cette année en raison des fermetures d'entreprises et des mesures de confinement.

Les perspectives des systèmes bancaires belge, danois, néerlandais, français, italien et espagnol passent de stables à négatives.