Coronavirus : le Covid Safe Ticket devient obligatoire dans tout le pays ce 1er novembre

Il sera donc nécessaire de présenter son QR code et prouver que vous êtes entièrement vacciné, testé négatif ou que vous possédez une immunité face au virus afin d’accéder à ces lieux.

À partir du 1er novembre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire dès 16 ans pour accéder aux établissements Horeca ainsi que dans les clubs de sport et de fitness du pays. L’utilisation du CST dans les dancings et discothèques, déjà d’application, reste imposée.

Le Covid Safe Ticket atteste d'une vaccination complète (depuis au moins deux semaines), d'un test PCR négatif de moins de 48 heures ou d'un test antigénique négatif réalisé dans les dernières 24 heures, ou d'un rétablissement du Covid-19 depuis 180 jours maximum. Il est demandé à partir de l'âge de 16 ans et dès 12 ans en Wallonie et à Bruxelles.

Afin de contrôler au mieux l’épidémie et d’éviter les contaminations lors d’événements regroupant de nombreuses personnes, le gouvernement fédéral a décidé d’élargir l’usage du Covid Safe Ticket sur l’ensemble du territoire.

Extrait de la conférence de presse du comité de concertation du 26 octobre 2021

Le CST s’élargit aux plus petits événements en Flandre

Pour les événements, la jauge de participants nécessaire avant l’instauration obligatoire du Covid Safe Ticket a été revue à la baisse. Dès le 29 octobre, le pass sera imposé pour les événements qui rassembleront 200 personnes en intérieur et/ou 400 personnes à l’extérieur.

En cas d’utilisation du Covid Safe Ticket, le port du masque n’est plus obligatoire, à l’exception des visiteurs des hôpitaux.

Ces nouveaux seuils s’appliquent plus particulièrement à la Flandre puisque Bruxelles et la Wallonie ont décidé d’imposer des mesures plus strictes.

Depuis le 15 octobre, le CST est obligatoire à Bruxelles pour les événements regroupant 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur. Dès le 1er novembre, la Wallonie emboîtera le pas de la Région bruxelloise et appliquera les mêmes mesures.

Depuis le 29 octobre, le CST est également exigé par les cinémas, la Fédération belge du cinéma ayant décidé d'uniformiser la règle à tout le pays.

Au libre choix de l’organisateur

Le comité de concertation a décidé d’offrir la possibilité aux organisateurs d’événements publics d’imposer le Covid Safe Ticket et ce, peu importe la taille de la manifestation. Le CST pourrait donc être imposé pour les événements rassemblant une vingtaine de personnes si l’organisateur le décide.

Si le pass n’est pas demandé, le port du masque est obligatoire.