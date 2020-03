Coronavirus: le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire appelle urgemment des mesures sanitaires

Le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) appelle le gouvernement fédéral à renforcer d'urgence les mesures sanitaires et humanitaires dans les prisons. "Il est aujourd'hui urgent de réduire drastiquement le nombre de personnes détenues", a déclaré le président du CCSP, Me Marc Nève, dans un communiqué lundi.

"Il est indispensable de recommander de réduire la population pénale à un niveau qui ne soit pas supérieur à la capacité d'accueil de chaque prison en proposant, en adoptant ou en suscitant toute mesure utile pour limiter drastiquement les entrées et favoriser les sorties de prison", a indiqué le président du CCSP, réagissant aux incidents récents dans les prisons belges, dus aux mesures de confinement relatives à la pandémie de covid-19.

"D'un côté, il faut continuer, comme l'envisagent déjà de nombreux juges d'instructions, de libérer sous conditions les personnes en détention préventive. D'un autre côté, il est tout aussi essentiel de surseoir à la mise à l'exécution des peines d'emprisonnement. Enfin, il faut impérativement faire sortir de prison toutes les personnes qui peuvent l'être", recommande le Conseil.

"D'autres dispositions exceptionnelles pourraient par ailleurs être prises en plus de ces mesures telles qu'une grâce collective. Et à cet égard, l'initiative ministérielle visant à l'octroi de congés pénitentiaires prolongés n'est pas une solution réaliste dès lors que ces congés ne font qu'interrompre la peine et déplacent le problème", soutient-il.

Le CCSP propose également que les détenus puissent, dans la situation actuelle, avoir accès au téléphone gratuitement, obtenir une indemnisation pour ceux qui sont privés de travail, et avoir accès aux produits d'hygiène (savon, papier toilette, eau courante...). Il préconise aussi de promouvoir éventuellement la mise en place d'un régime communautaire au sein des prison, dit régime "portes ouvertes".