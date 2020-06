Coronavirus : le "congé parental corona" pour indépendants sera prolongé pour juillet-août

Le Conseil des ministres a approuvé samedi un texte qui prolongera de deux mois la possibilité de "congé parental corona" pour les travailleurs indépendants. Durant juillet et août, il restera donc possible de bénéficier d'allocations parentales si l'on est indépendant mais que l'on se partage entre travail et prise en charge de son enfant âgé de moins de 12 ans ou de moins de 21 ans si atteint d'un handicap (sauf certaines exceptions).

L'allocation, de 532,24 euros (ou 875 pour parent isolé), vise les indépendants qui n'ont pas complètement cessé de travailler mais ont interrompu partiellement leur activité indépendante dans le cadre de la pandémie. Elle n'est pas cumulable avec le droit passerelle.

Il faut en faire la demande auprès de sa caisse d'assurances sociales.

Un premier arrêté royal avait été publié début juin, introduisant ce "congé parental corona" pour indépendants avec effet rétroactif à partir du 1er mai. Initialement, il ne valait que pour les mois de mai et juin. Le projet d'arrêté royal approuvé par le Conseil des ministres samedi le prolonge pour juillet et août, sans modification.

La prolongation de la mesure était proposée par les ministres Maggie De Block et Denis Ducarme. Le texte doit encore passer par le Conseil d'Etat, être validé et publié au Moniteur pour que la disposition entre en vigueur.