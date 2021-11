Coronavirus : le comité de concertation est avancé à ce mercredi

La situation épidémiologique ne s’améliore pas. Entre le 3/11 et le 9/11, 10.081 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une hausse de 39% par rapport à la semaine précédente. Dans cette même période, par rapport à la semaine précédente, les admissions dans les hôpitaux ont aussi augmenté de 21%. 2391 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19. Selon le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, interrogé par VTM, dimanche, le "seuil psychologique" des 500 patients "Covid" hospitalisés en soins intensifs a été franchi ce week-end. Selon le ministre, on dénombre actuellement 516 personnes dans cette situation.

La recommandation des experts du GEMS d’imposer le port du masque aux élèves, dès l’âge de 9 ans, rejoint la position du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui a déjà plaidé pour cette mesure.

En revanche, cela ne fait pas l’unanimité du côté des ministres de l’Enseignement des entités fédérées. Du côté flamand, on s’y oppose. Même chose du côté francophone. Du côté de la ministre de l’Enseignement, Caroline Désir, on rappelle que "le masque n’était imposé en primaire avant la vaccination de masse et lorsque la société était confinée". "Il ne saurait être question de prendre des mesures plus dures pour les enfants dans une société où les adultes peuvent se vacciner et qui est largement déconfinée", souligne-t-on également.