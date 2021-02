Coronavirus : la Wallonie adopte un plan de soutien de 500 millions pour la solvabilité des entreprises

La Wallonie a décidé d’activer quelque 500 millions d’euros de leviers afin de soutenir la solvabilité des entreprises et leur relance, annonce jeudi le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus.

A côté des différentes mesures de soutien à la liquidité sous forme d’indemnités et d’intervention des outils économiques (essentiellement sous la forme de prêts, de garanties sur prêts bancaires et de moratoires sur les prêts en cours), il est à présent nécessaire d’intervenir afin de renforcer la solvabilité des entreprises, explique le ministre Borsus (MR) dans un communiqué.

Renforcer les fonds propres et soutenir la croissance

Dans ce cadre, un Fond de solvabilité et de relance d’un montant total de 400 millions d’euros sera mis en place au départ des outils économiques et financiers wallons (SRIW, Sogepa et Invests). Il sera composé de deux volets, le premier visant à renforcer les fonds propres des entreprises wallonnes par une augmentation de leur capital ou de leur quasi-capital ; le second prenant la forme d’un soutien à la croissance pour les entreprises ayant des projets d’investissement.

Parallèlement, un nouveau prêt subordonné "Propulsion" verra le jour. Pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros, conjoint à un crédit bancaire du même montant et lié à un taux fixe annuel de 2,5%, ce prêt sera destiné au renforcement de la structure financière des PME wallonnes impactées par la crise. "La Sowalfin bénéficie pour ce produit du soutien de l’Europe, via le Fonds Européen d’Investissement, qui garantit chaque prêt à hauteur de 70%, à concurrence d’une enveloppe de 100 millions d’euros sur l’année 2021", souligne Willy Borsus.

une vision de relance qui doit dès lors s’appuyer sur des dossiers

Autre mesure : le prêt Ricochet-Relance – qui combine actuellement une garantie sur un crédit bancaire et un prêt subordonné à un taux de 0% complémentaire au prêt de la banque – sera adapté, le montant maximum empruntable passant notamment de 45.000 à 100.000 euros. Ce prêt sera disponible dès le 15 mars, précise encore le ministre.

Enfin, un 'pack' pour l’accompagnement non financier spécifique à la relance des entrepreneurs wallons, en complément des solutions de financement, sera développé dans le giron de la Sowalfin. Il comprendra entre autres une check-list relance, un espace d’écoute ou encore un diagnostic et un suivi de la relance et du redéploiement des entreprises qui le souhaitent.

"Nous sommes bien dans une vision de relance qui doit dès lors s’appuyer sur des dossiers", précise Willy Borsus. "Notre filet doit toutefois être suffisamment maillé pour être utilisé par un maximum d’entrepreneurs", ajoute-t-il.

Selon une récente étude de la FEB en collaboration avec le bureau Graydon, une entreprise saine avant la crise sur cinq risque la faillite en Belgique si un plan de solvabilité solide n’est pas élaboré.