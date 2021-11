Coronavirus : la vaccination des soignants est une "obligation professionnelle" pour François De Smet

A la veille d’un Comité de concertation avancé compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Belgique, le député fédéral et président du parti Défi François de Smet prône une réunion consacrée au plan ventilation, le "grand absent" des discussions en préparation. François De Smet déplore par ailleurs "le manque d’assertivité et de pédagogie" des autorités publiques, y compris du gouvernement bruxellois dont sa formation fait partie.

"On sait que la ventilation est la mesure qui permet de laisser des secteurs ouverts, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Je pense à l’Horeca et à tous ceux qui ont investi dans des appareils parfois sans aides de l’Etat. Je plaide pour qu’il soit question de la ventilation dans ce Codeco" (Comité de concertation qui réunit les dirigeants et principaux ministres des différents gouvernements du pays, ndlr), précise le président de Défi dans Matin Première.

En attendant, faut-il prendre des mesures plus fortes face à la hausse des nouveaux cas de coronavirus ? "Je plaide pour la pédagogie. Je suis étonné que les autorités, toutes inclues (je peux même inclure le gouvernement bruxellois dont je fais partie) ne fassent pas assez d’assertivité et de pédagogie. Quand on instaure un pass sanitaire, d’abord il faut changer le nom pour faire plaisir au MR, et puis on l’instaure et on n’est pas assez franc pour dire qu’il s’agit d’aider à booster la vaccination et pour protéger les non vaccinés", lance François De Smet.

Le député fédéral dénonce aussi les infox ou fake new : "J’en ai vraiment assez d’entendre et de laisser dire que la vaccination n’aurait aucun effet sur la transmission du virus. C’est faux et pourtant c’est une idée qui circule. Nous savons que la vaccination est très efficace contre les formes graves mais elle arrête aussi l’infection, de 30 à 50%. Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas davantage de campagne publique du monde politique et que ce ne soit pas relayé parce que tout est là".