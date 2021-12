Coronavirus: la vaccination des enfants débute jeudi en Flandre

Les premières vaccinations d'enfants (5-11 ans) en Flandre auront lieu jeudi à Gooik (Brabant flamand). Deux cents enfants de la commune ont reçu une convocation.

"Il est difficile de prévoir combien d'enfants vont effectivement se présenter", précise Joris Moonens de l'agence flamande des soins de santé.

Cette première journée constituera un test qui permettra d'évaluer le processus et à quel point celui-ci est adapté aux plus jeunes.

Quinze autres centres du nord du pays ont entre-temps envoyé des convocations aux enfants de la commune où ils sont situés. Ces derniers sont attendus durant la première semaine de janvier. Les autres centres rejoindront progressivement le mouvement.

La phase de test de la vaccination des plus jeunes a débuté la semaine passée à Bruxelles. En Wallonie, le lancement a été reporté de sept jours et aura lieu durant la semaine du 10 janvier à Liège et à Mons.