Coronavirus: la SNCB maintient son offre et renforce les mesures d'hygiène

La SNCB a confirmé vendredi qu'elle maintenait son offre de trains et qu'elle allait renforcer certaines mesures d'hygiène. La société des chemins de fer belges dit suivre de très près les recommandations du Conseil national de sécurité pour limiter la propagation du Covid-19. "Nos trains sont nettoyés avec une attention particulière, notamment en ce qui concerne les surfaces que les voyageurs touchent le plus souvent (tablettes, rampes, etc.)", explique le porte-parole de la SNCB Vincent Bayer.

La SNCB demande aussi aux voyageurs d'éviter autant que possible les paiements en liquide. "Nous demandons aussi à nos collaborateurs de garder une certaine distance avec les voyageurs, et vice versa. Les accompagnateurs feront des contrôles visuels pour éviter le contact physique", précise Vincent Bayer. La société de chemins de fer a indiqué que tout se déroulait bien vendredi et qu'il n'y avait pas d'engorgements aux heures de pointe. La SNCB a aussi confirmé qu'elle maintenait son offre de trains.