Coronavirus : la rentrée scolaire n’a pas eu d’effet moteur sur l’épidémie, selon la ministre Caroline Désir

Selon les dernières données à disposition de l’administration, seules 11 écoles étaient complètement fermées en Wallonie et à Bruxelles pour raisons sanitaires, tandis que 101 écoles avaient au moins une classe fermée en raison de la pandémie, sur un total de 2500 écoles en FWB, a-t-elle indiqué.

Interrogée par plusieurs députés sur les plaintes exprimées par de nombreuses directions d’écoles face à leur surcharge de travail générée par le tracing des cas Covid en milieu scolaire, la ministre a indiqué que c’était bien les services de médecine scolaire (PSE), et non les directions, qui restaient responsables du tracing. Devant les députés, Mme Désir a indiqué que, dans certains cas, les directions d’écoles en avaient parfois fait plus que ce qui était attendu d’elles, d’où une impression de surcharge.