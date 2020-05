Coronavirus : la Région bruxelloise entame la première distribution "massive" de 800.000 masques

Une première vague de distribution d'un lot de 800.000 masques en tissu (ou de confort) - sur les 3,5 millions prévus à Bruxelles pour lutter contre la propagation du coronavirus - a débuté mercredi en Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé le cabinet du ministre-président, Rudi Vervoort.

La Région souhaite offrir un masque à chaque citoyen bruxellois. Une commande de 3,5 millions de masques a été effectuée conjointement par Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) et Iriscare, avec l'aide de hub.brussels pour l'établissement du cahier des charges et l'identification de producteurs à Bruxelles et en périphérie.

Masques certifiés

Une première vague de distribution d'un lot de 800.000 masques a eu lieu mercredi aux autorités communales, agents régionaux et communautaires bruxellois (administrations et organismes de la Région de Bruxelles-Capitale et des Commissions communautaires), les administrations communales et CPAS et les membres du personnel des associations non marchand social-santé au sens large.

Comme l'annonçait la RTBF il y a quelques jours, ces masques sont certifiés, en tissu lavable et réutilisables, bicouche avec la possibilité d'accueillir des filtres, a précisé le cabinet de M. Vervoort (PS) dans un communiqué.