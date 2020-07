Coronavirus : la province d'Anvers impose un couvre-feu et ferme les restaurants à 23 heures

Dans la zone la plus touchée (ville d'Anvers, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle et Hemiksem, Rumst), des mesures supplémentaires ont été prises:

- Dans les établissements de l'Horeca, il faut tout le temps conserver le mètre et demi de distance. Il est obligatoire d'enregistrer les coordonnées des clients et ces données seront conservées pendant 4 semaines.

- Port du masque obligatoire: toute personne de plus de 12 ans devra porter un masque sur la voie publique où il n'est pas possible de préserver la distance sociale de 1,5m. Cette règle n'est pas d'application lorsque l'on mange ou boit

Couvre-feu, télétravail obligatoire, fermeture des cafés à 23 heures... Voici quelques unes des règles prises à l'issue de la cellule de crise de la province d'Anvers. La situation étant particulièrement inquiétante à Anvers , une réunion de la cellule de crise de la province et de la ville d'Anvers se sont tenus ce lundi après-midi. La réunion a duré plus de huit heures.

La réunion a duré aussi longtemps car la situation varie en fonction des communes dans la province d'Anvers. Près de la moitié des communes ont dépassé le "seuil d'alerte" fixé à une moyenne de 20 infections pour 100 000 habitants sur sept jours.

La commune de Ranst et d'Anvers sont les plus touchées avec respectivement 110 et 102 infections pour 100 000 habitants. Dans le même temps, certaines communes de la Campine, comme Retie, Lille ou Vosselaar n'enregistrent aucun cas. Cette situation a poussé la gouverneur et le bourgmestre d'Anvers à adopter un plan qui varient en fonction des communes.