Coronavirus : la production de papier toilette est devenue un secteur prioritaire

C’est écrit noir sur blanc, publié dans le moniteur belge du 23 mars 2020 et signé de la main du ministre de l’intérieur Pieter De Crem, la production de papier toilette fait partie des secteurs prioritaires durant la période de confinement. Voilà qui constitue certainement une bonne nouvelle pour les éventuels dévaliseurs de supermarchés.

Ce lundi, le gouvernement fédéral a pris un nouvel arrête ministériel "portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19". Il s’agissait d’adapter à l’évolution de la situation et de compléter l’arrêté ministériel du 18 mars dernier.

Dans le texte publié ce lundi, le gouvernement définit une nouvelle fois les secteurs cruciaux et services essentiels pour lesquels les mesures de confinement sont plus souples. Ils ne sont pas soumis à l’article 2 du texte qui précise que : " Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles […] Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s’appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale […] Les entreprises non essentielles dans l’impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer."