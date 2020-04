Coronavirus : la Plateforme pour le Service Citoyen veut mobiliser 1500 jeunes

Des jeunes en Service citoyen continuent à aider des organisations, associations, maisons de repos qui en ont besoin dans le cadre de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus, a indiqué jeudi la Plateforme pour le Service Citoyen, l’organisme de référence en la matière en Belgique, qui, au vu des besoins, veut également mobiliser 1500 jeunes "anciens" ayant déjà réalisé ce service.

Depuis le 16 mars et le début des mesures de confinement, la Plateforme a recueilli les offres de jeunes volontaires du Service citoyen et les besoins de soutien in situ d’organisations partenaires, essentiellement des maisons de repos, abris de jour, Armée du Salut, etc. Les jeunes y accomplissent des tâches variées : aide à la logistique, accueil des personnes, service des repas, préparation de colis alimentaires, récolte de matériel de couture ou encore confection de masques.

Depuis peu, des jeunes en Service citoyen sont mis en contact (téléphonique, vidéophonique, épistolaire) avec des aînés confinés isolés ou en maisons de repos.

"Au regard des besoins émergents", la Plateforme prépare une nouvelle phase visant, cette fois, à mobiliser son réseau d’anciens jeunes ayant réalisé un service citoyen ces dernières années, "soit un véritable 'corps civique' de quelque 1500 jeunes ayant prouvé leurs capacités d’engagement."

"En ces temps de crise sans précédents, il est important que chacun apporte sa pierre à l’édifice d’une nécessaire coopération interpersonnelle. C’est, par essence, le rôle du Service citoyen : solidarité et citoyenneté engagée se couplent avec des besoins sociétaux urgents et offrent en retour une expérience, un apprentissage et souvent un épanouissement personnel lié au fait de se sentir vraiment utile aux autres", souligne encore la Plateforme.

Le Service citoyen est un programme qui propose aux jeunes âgés de 18 à 25 ans de s’engager durant six mois dans un projet utile à la collectivité tout en bénéficiant de formations, d’indemnités et d’assurances.