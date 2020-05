Coronavirus : la phase 2 de la reprise scolaire est confirmée à partir du 25 mai

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les acteurs de l’enseignement ont tiré mercredi un bilan plutôt positif de la reprise progressive et partielle des cours dans l’enseignement obligatoire depuis lundi, confirmant dès lors la mise en oeuvre de sa deuxième phase à partir de ce lundi 25 mai.

Première et deuxième primaire et deuxième secondaire

Après les 6e primaires et les classes terminales de secondaire, les possibilités de retour en classes seront donc étendues à partir de la semaine prochaine aux élèves de 1re et 2e primaire, ainsi qu’à ceux de 2e secondaire. Il ne s’agira toutefois nullement d’une mesure générale, chaque direction d’école pouvant moduler cette seconde phase en fonction de ses capacités organisationnelles, de ses locaux, des conditions de sécurité, etc.

Ainsi, si les premières primaires sont invitées à rentrer dans une école A, ce pourrait n’être que les 2e primaires dans une école B. Dans une troisième, seuls les élèves identifiés comme étant en difficultés scolaires pourraient être rappelés par l’école pour éviter tout décrochage par exemple. Les parents d’enfants concernés seront informés par leur direction.

55 à 60% de fréquentation

D’après les chiffres avancés par les fédérations de pouvoirs organisateurs, la fréquentation moyenne durant cette première semaine de reprise était de 55 à 60% pour les élèves de 6e primaire, et de 80% pour les années terminales dans le secondaire. Sur base des sondages préalables réalisés par les directions auprès des parents, on s’attend toutefois à une plus faible présence la semaine prochaine pour le premier degré du primaire.