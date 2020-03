Coronavirus - La période d'inscription pour l'enseignement néerlandophone à Bruxelles prolongée

La période d'inscription pour les enfants dans les écoles néerlandophones de Bruxelles est prolongée en raison de la crise du coronavirus, rapporte Bruzz mardi. Dans les classes maternelles et de primaire, les inscriptions sont désormais possibles jusqu'au 20 mai et dans l'enseignement secondaire jusqu'au 24 avril, a confirmé l'organisation Lokaal Overlegplatform (LOP) à l'agence Belga.

La date limite pour la période des inscriptions était initialement prévue ce mardi 16h00 mais les organisations et associations qui aident souvent les parents défavorisés ayant dû fermer leurs portes le 18 mars dernier, il a été décidé de prolonger le délai. LOP souhaite ainsi offrir une chance à chacun de s'inscrire.

55% des places dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles sont réservées aux familles néerlandophones. Si les parents ne sont pas en mesure de présenter un certificat d'enseignement en néerlandais, ils doivent passer un test de langue à la Maison du Néerlandais. Ceux-ci ont toutefois été suspendus mais peuvent être effectués en ligne.

Dans les classes de maternelle et de primaire, la période d'inscription a été prolongée jusqu'au 20 mai, mais dans l'enseignement secondaire, la date limite n'a pu être étendue que jusqu'au 24 avril, et ce en raison des examens et délibérations de juin.