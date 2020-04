Coronavirus : la liste affinée des secteurs essentiels est publiée au Moniteur

Le Moniteur a publié ce vendredi la liste "affinée" des secteurs cruciaux et des services essentiels qui doivent continuer à fonctionner en pleine crise du coronavirus.

Les entreprises de ces secteurs et les services concernés ne sont pas soumis strictement aux mesures comme le télétravail et la distanciation sociale décrétées par le gouvernement fédéral.

Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des 10, s'étaient accordés la semaine dernière sur cette "liste affinée", qui avait été envoyée au gouvernement quelques heures avant le début d'une nouvelle réunion du Conseil national de sécurité.

Cette liste a été coulée dans un arrêté royal publié ce vendredi.

Elle comprend ainsi notamment les magasins spécialisés dans les produits de base pour bébés, qui ont été ajoutés à la liste des commerces essentiels et peuvent donc rouvrir leurs portes à certaines conditions.

Sont notamment concernés des "commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population - appartenant aux secteurs exécutif, législatif et judiciaire, de la santé, alimentaire, de l'accueil, scolaire, de la sécurité, des transports, des médias, énergétique et les services de collecte et de traitement des déchets".

Les ports et les industries chimiques ont notamment été ajoutés à la liste.

Les entreprises "non essentielles" doivent pratiquer le télétravail, la distanciation sociale - un mètre et demi de distance entre les travailleurs - si le télétravail n'est pas possible, ou doivent fermer le cas échéant.

La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) note pour sa part qu'ont été ajoutées à la liste des secteurs cruciaux les productions de vêtements médicaux, de textiles médicaux et de matériel médical. Mais aussi l'impression de notices et d'emballages de médicaments, la production de pâte à papier comme matière première pour le papier toilette, les mouchoirs en papier et les journaux, de même que l'entretien et les réparations d'installations ou de machines essentielles.