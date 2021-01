Coronavirus : la Ligue des familles déplore la réduction des activités extrascolaires pour les -12 ans

La Ligue des familles se réjouit mercredi de la réouverture partielle des activités extrascolaires pour les plus de 12 ans décidée mardi soir par les Communautés, mais déplore que celle-ci se face "au détriment" des plus jeunes qui devront désormais se contenter d'une seule activité par semaine.

Ils ont tout autant besoin de pratiquer un sport

"Les enfants de moins de 13 ans vont à l'école à temps plein, mais ils ont tout autant besoin de pratiquer un sport, de participer à un cours de musique ou à un mouvement de jeunesse. Jusqu'ici, ils pouvaient le faire sans restriction. Désormais, si la mesure est confirmée, ils devront choisir une seule activité et la pratiquer dans une bulle de 10 maximum. Alors qu'on parle partout du bien-être des jeunes, est-ce vraiment indispensable d'enlever des libertés aux plus petits ? Est-ce vraiment indispensable d'accroître encore les contraintes qui pèsent sur les parents, en restreignant ces activités sur lesquelles ils comptent pour la prise en charge de leurs enfants ? Est-ce vraiment indispensable, pour maîtriser la pandémie, de mettre sur pied un système aussi complexe à appliquer et invérifiable?", demande Christophe Cocu, directeur de la Ligue.

S'il est bienvenu, cet élargissement vers les plus de 13 ans ne résoudra toutefois pas les difficultés vécues par tous les ados, souligne l'association.

Equilibre

"N'oublions pas que tous les enfants n'ont pas d'activités extrascolaires. Cette avancée n'améliorera pas la situation des jeunes issus de familles précarisées, surtout en temps de crise", fait ainsi valoir M. Cocu.

Pour la Ligue des familles, il est indispensable que le prochain Comité de concertation chargé d'avaliser ces nouvelles mesures évalue chacune d'elles au regard des risques psycho-sociaux qu'elle comporte pour les enfants. "Tout en limitant la propagation du virus, il est important de trouver un équilibre qui préserve les jeunes, et plus largement les familles les plus fragiles, des conséquences de cette crise", insiste Christophe Cocu.