Coronavirus: la CSC Services publics dépose un préavis de grève dans les institutions de soins de FWB

La CSC Services publics annonce vendredi déposer un préavis de grève dans toutes les institutions de soins de Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer plusieurs décisions prises sous le couvert des pouvoirs spéciaux impactant le secteur de la santé.

Le syndicat dénonce notamment l'utilisation des montants du fonds des blouses blanches pour refinancer les hôpitaux, la possibilité de réquisitionner du personnel soignant et d'autoriser du personnel non qualifié à prodiguer des soins infirmiers.

Des actions locales sont prévues entre le 18 mai et le 18 juin (manifestation, arrêt de travail plus ou moins long, sensibilisation des visiteurs...) sans pour autant délaisser les patients et résidents.