Coronavirus : la Communauté germanophone compétente pour la phase de gestion régionale

Oliver Paasch s’est ensuite exprimé quant à l’épidémie de coronavirus. "Une fois la phase fédérale arrivée à terme, la Communauté germanophone devrait être compétente pour la gestion de la crise et la prise de mesures ciblées. Jusqu’à présent tous les leviers de notre autonomie ont été activés", a-t-il indiqué avant de détailler les mesures prises ces 18 derniers mois.

Le Parlement germanophone a fait sa rentrée, ce lundi, à l’occasion de la première séance plénière après la trêve estivale. Le ministre-président germanophone Oliver Paasch, est revenu sur l’année difficile vécue par la Belgique et l’Est du pays. D’abord les inondations qui ont ravagé la vallée de la Vesdre en juillet dernier. Le ministre-président a rappelé les mesures prises par son gouvernement pour venir en aide aux particuliers et aux communes sinistrées.

En septembre 2020, le gouvernement annonçait également un plan d’investissements de 600 millions d’euros axé autour de sept thématiques dont les soins de santé, la protection du climat (181 millions d’euros), la lutte contre les fake news et le populisme, la digitalisation et l’installation de la fibre optique, le manque de main-d’œuvre qualifiée ou encore l’aménagement du territoire, pour lequel la plus petite des entités fédérées est compétente depuis peu. Enfin, Oliver Paasch s’est exprimé quant à la future nouvelle réforme de l’Etat.

Alors qu’il a martelé que la Communauté germanophone souhaite être considérée comme un partenaire à part entière, à égalité, le chef du gouvernement a souligné : "Nous n’aurions rien à gagner dans un modèle 2+2 mais beaucoup à perdre".