Coronavirus: la Belgique libère 4 millions d'euros pour la production de vaccins au Sénégal

La ministre de la Coopération, Meryame Kitir, a libéré 4 millions d'euros pour soutenir la production locale de vaccin contre le covid-19 au Sénégal, a-t-elle annoncé jeudi à l'occasion d'une visite de travail dans le pays.

En septembre, la Belgique a fait don de 405.000 doses de vaccin contre le covid au Sénégal par le biais de COVAX. La ministre veut maintenant aller plus loin.

"Le partage de nos vaccins est important, mais nous devons également rechercher des solutions structurelles qui permettront à chacun d'avoir accès à un vaccin le plus rapidement possible. En produisant des vaccins localement, nous ferons en sorte que la population africaine ait également un accès plus rapide à un vaccin", a-t-elle expliqué.

►►► À lire aussi : Baisse des infections en Afrique mais moins de 6% de la population vaccinée

Au Sénégal, environ 5% de la population est vaccinée.

L'argent ira en partie à l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef). "Une nouvelle vague de corona au Sénégal serait catastrophique", a averti l'épidémiologiste et numéro deux de l'institution, Badara Cissé.

Mme Kitir plaide depuis longtemps pour une augmentation de la capacité de production mondiale. Elle a déjà réuni les secteurs public, privé et universitaire belges afin d'explorer comment faciliter une production locale.

Dans ce cadre, la ministre s'est réjouie de l'annonce faite mardi par BioNtech de la construction d'une usine au Sénégal afin de lancer une capacité de production locale de vaccins à ARN messager. Dès que des garanties de qualité suffisantes seront atteintes, l'usine sera confiée à l'Institut Pasteur de Dakar. La construction débutera à la mi-2022.