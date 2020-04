Coronavirus : la Belgique entamera son déconfinement au mois de mai, à pas comptés

Les mesures seront prolongées jusqu’au 3 mai, au minimum. La situation dans les hôpitaux, avec un nombre de lits occupés par des patients COVID-19 supérieurs à 5000 et plus de 1200 personnes en soins intensifs. Des chiffres en baisse constante, mais une baisse très lente. La priorité reste d’alléger la charge des hôpitaux et seule un maintien des mesures doit permettre de libérer des lits. Grâce au confinement, jamais la Belgique, au niveau national, n’a dépassé les 54% d’occupation des lits en soins intensifs. Mais tous les jours de nouvelles personnes entrent à l’hôpital et les sorties sont moins nombreuses qu’espérées, surtout dans certaines zones où la saturation menace, comme Bruxelles.