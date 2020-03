Allocution de Sophie Wilmès : les nouvelles mesures plus strictes pour lutter contre le... La Belgique entre en confinement à partir de ce mercredi. C’est la décision prise par le Conseil national de Sécurité (CNS). Ce CNS rassemble, outre la Première ministre, les vice-Premiers ministres, les ministres compétents, les représentants des entités fédérées et les responsables des services de sécurité. Sophie Wilmès a annoncé les nouvelles mesures, plus strictes, prévues pour lutter contre la propagation du Coronavirus, sans négliger l'importance de prendre l'air et de garder des contacts avec ses proches, via les nouveaux moyens technologiques.