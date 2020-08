Coronavirus : la Belgique demande 7,8 milliards d'euros d'aide à l'Union Européenne

La Belgique a officiellement demandé vendredi une assistance financière pour un montant total de 7,77 milliards d’euros sous forme de prêts au titre de l’instrument SURE de l’UE destiné à aider les Etats-membres à protéger les emplois et les travailleurs touchés par la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi l’Agence de la Dette.

Ce montant représente les dépenses publiques de la Belgique qui sont dues pour l’adoption de mesures nationales directement liées aux régimes de chômage partiel et de mesures similaires pour faire face aux effets économiques et sociaux de l’événement exceptionnel causé par l’épidémie de Covid-19.

"Sur le montant total de 7,77 milliards d’euros, 6,21 milliards d’euros sont des dépenses du gouvernement fédéral, le reste étant des dépenses des Régions et des Communautés", a précisé l’agence, qui dépend de l’administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, dans un communiqué.

L’assistance au titre de l’instrument SURE prendra la forme de prêts accordés par l’Union européenne. Il est prévu que l’UE commence à verser les prêts à la Belgique et aux autres États membres qui ont demandé à bénéficier de l’instrument à partir de septembre prochain et jusqu’à la mi-2021, pour la première série de demandes.