Coronavirus : l'octroi d'une indemnité de crise supplémentaire à certains indépendants prolongé

L'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, prévu par l'arrêté royal du 15 septembre dernier, en raison de la crise du coronavirus, sera prolongé jusqu'au 30 juin 2021, a décidé jeudi soir le Conseil des ministres.

Sont concernés par la mesure les travailleurs indépendants cohabitants sans charge de famille qui sont reconnus en incapacité de travail durant au moins huit jours au plus tôt à partir du 1er mars 2020, et les travailleurs indépendants cohabitants sans charge de famille qui doivent cesser l'activité autorisée pendant leur incapacité de travail durant, au minimum, sept jours civils consécutifs au plus tôt à partir du 1er mars 2020.

Jusqu'au 30 juin

L'indemnité de crise supplémentaire devait normalement prendre fin ce 31 mars mais a donc été prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

La prolongation a été proposée par le ministre des Indépendants David Clarinval et celui des Affaires sociales Frank Vandenbroucke, dans un projet d'arrêté royal approuvé jeudi soir par le Conseil des ministres.