Coronavirus : l'hydroxychloroquine est efficace contre le virus, selon des premiers résultats

C'est une information importante pour les patients atteints du COVID-19. Selon une étude préliminaire de l'équipe de l'infectiologue français Didier Raoult, l'hydroxichloroquine fonctionne de façon efficace pour combattre le virus. Au bout de 6 jours sous hydroxichloroquine, trois quarts des patients de l'équipe du professeur Raoulot infectés n'étaient plus porteurs du virus.

L'hydroxichloroquine est une antiviral connu depuis des décennies. Ce médicament est disponible et commercialisé en Belgique sous le nom de Plaquenil. Il est destiné initialement au traitement des maladies inflammatoires comme le lupus érythémateux et la polyarthrite rhumatoïde.

L'hydroxichloroquine est recommandée par les spécialistes belges pour le traitement à l'hôpital du coronavirus. Ils ne disposaient jusque ici que de résultats "in vitro" pour montrer son efficacité. L'étude française est donc essentielle, puisqu'elle démontre les résultats probants de la molécule sur un petit groupe de patients. Le professeur Raoult conseille de l'associer à la prise d'antibiotiques ciblés contre la pneumonie bactérienne (l'azythromycine). Il affirme également dans une conférence de l'IHU Méditerranée Infection que la durée de vie de la charge virale est de 20 jours, et non de 14.