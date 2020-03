Coronavirus : l'enseignement s'organise

Après les annonces d’hier soir sur les grands principes pour éviter la propagation du virus, les milieux scolaires s’organisent tant dans le supérieur que dans le fondamental ou le secondaire.

Le supérieur

Les universités, écoles supérieures, l’enseignement artistique et l’enseignement de promotion sociale n’ont pas encore pris toutes les dispositions. Ce vendredi après-midi, le dispositif sera précisé. Mais certains points sont d’ores et déjà acquis. L’enseignement à distance va s’imposer de façon générale. Le principe est que, de toute façon, les cours traditionnels, les labos ou les travaux pratiques dans des endroits confinés sont suspendus.

La Fédération des Etudiants Francophones dit comprendre les mesures mais réclame de participer aux solutions mises en place : il ne faut pas, dit la FEF, que cette situation impacte à long terme le cursus des étudiants.

Le secondaire

Pour les autres niveaux d’enseignement, la Fédération Wallonie-Bruxelles est un pas plus loin. La ministre Caroline Désir a rencontré ce matin les représentants des pouvoirs organisateurs et leur a transmis les premières consignes. Elles reposent sur le principe général de cours suspendus mais en gardant les écoles ouvertes. Ainsi, par exemple, les responsables de l'enseignement communal et provincial expliquent que des activités pédagogiques seront organisées mais sans voir de matière nouvelle.

Ce lundi, tous les professeurs sont donc attendus à leur poste. On verra ensuite s’il est opportun d’organiser des tournantes en fonction du nombre d’élèves qui se seront déplacés. Les pouvoirs organisateurs réfléchissent, eux aussi, à la diffusion de cours en ligne. Mais rien n’est encore formalisé à ce sujet, pas plus que pour les examens prévus durant le trimestre.

Pas de tri !

Des garderies sont mises en place. Elles seront gratuites. Elles sont prioritairement ouvertes aux enfants jusqu'à 14 ans et dont les parents travaillent dans le secteur des soins de santé ou de la sécurité publique. Cela étant, aucun enfant ne sera refusé, aucun tri ne sera effectué, assure la ministre qui demande aux parents d’agir de façon responsable et solidaire.