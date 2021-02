Coronavirus : l’Absym saisit le Conseil d’Etat contre la stratégie de vaccination

La stratégie belge de vaccination continue à faire débat et plus particulièrement quand cela concerne les personnes à risque de moins de 65 ans. Il y a un peu plus d’une semaine, l’Absym était déjà montée au front sur ce sujet. L’Absym, le principal syndicat belge des médecins, critiquait la complexité de la procédure de vaccination qui risquait de porter préjudice aux personnes.

La stratégie de vaccination donne par ailleurs priorité aux personnes de moins de 65 ans souffrant de comorbidités, une décision qui entraîne une charge de travail supplémentaire pour les médecins généralistes, déjà surchargés, qui doivent aider à l’identification de ces patients, expose le syndicat.

Selon plusieurs associations de médecins, cela compliquerait et retarderait aussi beaucoup la campagne de vaccination. "L’objectif doit être de vacciner tout le monde le plus rapidement possible. L’âge est le facteur de risque le plus important pour le coronavirus", dit Marc Moens, le Président honoraire de l’Absym. Au début du mois de février, l'ABSYM s'était déjà exprimée sur son opposition à la vaccination prioritaire des personnes en comorbidité.