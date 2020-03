Coronavirus: "Il est important d'avoir le même comportement policier" partout, pour Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège

Un conseil national de sécurité a pris la décision hier soir de mettre la Belgique en confinement strict dès ce mercredi midi et jusqu’au 5 avril inclus. Mesures de confinement donc plus strictes que celles déjà prises la semaine dernière. Restez chez vous, c’est le mot d’ordre . Vous ne pourrez sortir que pour faire vos courses, avec les distances de sécurité, ou juste pour vous rendre à la pharmacie. Plus question de se rendre dans les parcs en groupe. Pour veiller au respect de ces mesures, le bourgmestre va jouer un rôle majeur.

Les services de police vont se déployer sur le territoire de la ville pour appliquer les décisions prises par le gouvernement. "Nous avons préparé les choses et nous avons déjà un avant-goût de la manière dont ça peut se passer, puisque le week-end dernier il a fallu veiller notamment à ce que notre célèbre carré soit vide dès minuit. Les choses se sont passées tout à fait remarquablement, on a pu voir que la population avait de la maturité et que la police avait du discernement, donc c’est dans ce sens-là que nous allons travailler."

Willy Demeyer, le bourgmestre de la ville de Liège (PS), estime les mesures inévitables: "On voit l’ampleur de cette épidémie, on voit comment d’autres pays, dont la Chine, ont réussi à juguler l’épidémie en prenant ce type de mesures, donc il fallait au plus tôt les imiter pour raccourcir la durée de l’épidémie, de la pandémie, et faire en sorte qu’on ait le moins de victimes possible."

Rassemblements proscrits

De quelle façon la police va-t-elle pouvoir verbaliser et que va-t-elle pouvoir verbaliser dans les rues de la ville de Liège ? "Ce qui est surtout visé, ce sont les rassemblements. On dit qu’on peut toujours sortir dans les parcs en famille ou avec un ami en respectant la distance dite sociale. Par contre, les rassemblements, qui sont des vecteurs de contagion, sont interdits et c’est là que la police va devoir s’exprimer avec discernement."

La police devrait aussi s'assurer de la bonne fermeture des commerces et des cafés (interdiction de soirées privées). "On nous dit également que le bourgmestre pourra prendre des ordonnances de police dans certains cas. Nous serons donc attentifs, et à cet égard, nous travaillons d’une part avec les services du gouverneur et d’autre part avec la conférence des bourgmestres, ce qui nous permet de prendre des ordonnances uniformes sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement et de la province" explique encore le bourgmestre socialiste.

La présence policière va encore être renforcée dans les rues de la ville principautaire. C'est le chef de corps qui donnera les instructions sur les missions de ses policiers. La "très grande priorité" est mise sur les allées et venues des citoyens, mais des délits, comme les stationnements interdits, ne seront pas pour autant oubliés.

Des mesures uniformes

Pour ce qui est de la mobilité, le bourgmestre de Liège aimerait une lecture coordonnées: "Nous allons ce matin, tenir une conférence téléphonique avec les services du gouverneur pour bien comprendre les mesures telles qu’elles sont préconisées et avoir une lecture uniforme et une compréhension uniforme de ce qui sera fait. C’est important que d’une commune à l’autre on ait le même comportement policier". Et Willy Demeyer d'assurer que la population sera avertie le plus rapidement possible de la manière dont la police agira.