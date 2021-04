La longévité de la pandémie va-t-elle pousser les responsables politiques à revoir leur stratégie de lutte contre le Covid-19 à court ou moyen terme ? Réponse ce mercredi alors qu’un comité de concertation -qui regroupe les différents niveaux de pouvoirs du pays- se réunit pour évaluer la situation et adapter les mesures. Pour l’infectiologue Leila Belkhir, invitée de Matin Première, il est temps de changer de braquet.

3127 patients Covid hospitalisés en Belgique

Coronavirus : Il est encore temps de changer de stratégie, selon l’infectiologue Leila Belkhir. Photo d'illustration © John Thys - AFP La pression est toujours forte sur les hôpitaux après plus d’un an de pandémie, comme en attestent les chiffres publiés ce 14 avril par Sciensano : 3127 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 945 en soins intensifs. Infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, Leila Belkhir témoigne : "Je ne sais pas si on peut tirer des conclusions sur base uniquement de mon expérience à Saint-Luc mais clairement je discute et j’interroge tous les patients hospitalisés et une grande majorité des contaminations se font au niveau familial. Mais familial au sens large c’est-à-dire les contacts intergénérationnels, entre grands-parents, beaux-enfants, parents, petits-enfants parfois des voisins. Donc oui la transmission du virus est liée au comportement."

Une action coordonnée contre les variants

Dans le même temps, la multiplication des variants constitue un sujet d’inquiétude, particulièrement le variant brésilien du SARS-CoV-2 qui semble échapper plus facilement à l’immunité. "Il faut une action coordonnée", explique Leila Belkhir. "J’ai vu que la France suspendait les vols vers le Brésil mais que tous les vols atterrissent à Bruxelles. Personnellement je ne vois pas très bien où sont le sens et la logique de tout ça. Il faut être non seulement vigilant mais prendre une mesure coordonnée à l’échelle de l’Union européenne."

La difficile équation du Comité de concertation

La situation épidémiologique en Belgique évolue doucement dans ce contexte où le personnel hospitalier, le personnel des soins de santé au sens large… et la population sont fatigués. Une équation difficile pour le comité de concertation dont on attend les décisions ce mercredi. ►►► A lire aussi : Qu'attendre du Comité de concertation ce mercredi 14 avril ? Pour l’infectiologue Leila Belkhir, "L’idée n’est pas de critiquer tout ce qui s’est fait […] mais de dire que cette crise dure et a des conséquences à différents échelons au niveau de la population. On connaît mieux le virus et la manière dont il se transmet comme la transmission aérogène que l’on avait négligée au départ. Ne faut-il pas voir plus loin et adapter la crise en fonction du risque réel et non plus […] en fermant tel ou tel secteur en sachant qu’au sein même des secteurs, les risques sont différents ?"

Un label "covid safe"

Leila Belkhir et deux autres experts -Nathan Clumeck (ULB) et Marius Gilbert (ULB)- proposent une autre approche de la pandémie de Covid-19 où ils prônent non pas de vivre "avec" le virus mais "malgré" le virus. L’idée est de créer un label "covid safe" par lieu et non par secteur d’activité et de déterminer les conditions optimales pour pouvoir pratiquer une activité ou pour fréquenter un lieu, sans risquer une contamination. L’objectif resterait d’éviter au maximum la transmission du virus mais en acceptant un risque résiduel… car le risque zéro n’existe pas. La carte blanche a été plutôt bien accueillie par les responsables politiques. "J’ai été très surprise", déclare Leila Belkhir.

Une autre stratégie à moyen terme

La coauteure de la carte blanche parue dans Le Soir cette semaine précise : "Il faut voir plus loin maintenant […] parce qu’on ne sait pas combien de temps cette crise va encore durer et, avec les beaux jours, il va sans doute y avoir une amélioration comme l’année passée. Mais on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, ce qui se passera l’automne prochain. Et il faut préparer tout ça. Il y a des gens qui n’ont pas attendu pour le faire. Il y a des protocoles. […] Il faut donc donner les moyens aux personnes qui l’ont déjà fait ou qui veulent le faire." L’idée serait aussi d’organiser des contrôles mais dans une optique d’accompagnement, pas de répression.

L’infectiologue des Cliniques universitaires Saint-Luc, Leila Belkhir, interrogée par Thomas Gadisseux