Coronavirus : Groen plaide pour l’élargissement de la bulle sociale à huit personnes en extérieur

Si des assouplissements sont possibles, Groen plaide pour un élargissement de la bulle sociale de quatre à huit personnes à l’extérieur, ont indiqué lundi la vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, et la présidente du parti, Meyrem Almaci.

►►► A lire aussi : Coronavirus : Alexander De Croo et des experts ont fait le point sur l’épidémie en Belgique et présenté des scénarios pour le déconfinement

"Les experts sont accord pour dire que conserver une distance suffisante en plein air diminue considérablement le risque, et se voir à l’extérieur fait énormément de bien à la santé mentale", ont dit les deux écologistes flamandes dans un communiqué.

►►► A lire aussi : Coronavirus et déconfinement : entre un débat qui n’a pas lieu d’être et un débat qui n’existe pas

Les Verts plaident aussi pour une attention accrue portée à la situation des jeunes. "Pour certains jeunes, les problèmes s’accumulent. Pour beaucoup d’entre eux, la période écoulée était une période très sombre, au propre comme au figuré, où ils n’ont pu entretenir des contacts entre eux que de manière très sporadique, souvent pour suivre des cours. Si on ne leur donne pas plus de perspectives dans les semaines et mois qui viennent, cela va anéantir beaucoup de jeunes", a souligné Mme De Sutter.