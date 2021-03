Coronavirus : face à l’emballement de l’épidémie, le comité de concertation est avancé, on se dirige vers un tour de vis

Alors que les chiffres de l’épidémie s’affolent, près de 5000 cas de contamination détectés en 24h sur la journée de lundi, les autorités ont décidé de convoquer un comité de concertation dès que possible. Officiellement, le Premier ministre n'a pas "officiellement" encore convoqué cette réunion anticipée.

Selon les informations de la RTBF, il semble que les autorités veuillent "procéder à un tour de vis" dès maintenant pour permettre de rouvrir l’ensemble des écoles le 19 avril, après les vacances de Pâques, et de permettre la réouverture de l’horeca dès le 1er mai, comme cela avait été décidé lors du dernier comité de concertation.



Le comité de concertation était initialement prévu le 26 mars prochain. Il sera donc anticipé face à cette recrudescence de l’épidémie.

Mercredi soir, une réunion s’est tenue entre le Premier ministre Alexander De Croo et les ministre-présidents des entités fédérées. Cette réunion était prévue de longue date, mais son contenu portait surtout, ce qui était moins prévu, sur la situation épidémiologique qui empire chez nous : l’évolution des chiffres est préoccupante. La réunion de ce mercredi soir a principalement porté sur les écoles.

Lieux de travail et écoles sont les types de foyers identifiés les plus importants. Il a été demandé aux ministres présidents que les ministres de l’Enseignement évaluent les mesures actuelles en vigueur dans les écoles. Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA), a décidé d'imposer le port du masque aux élèves de 5e et 6e primaires, d’ici le congé de Pâques. La rentrée des secondaires du 2e degré en Flandre est, elle, reportée à après Pâques. On notera que côté francophone, il n’y pas de décision de report à ce stade.

Depuis lundi, les réunions s’enchaînent, un peu partout. Le GEMS, le groupe d’experts qui conseille le gouvernement, s’est réuni ce lundi. Sur la table : une réévaluation, à la baisse, des scénarios de déconfinement tels qu’ils sont prévus au 1er avril. Ce mardi, les patrons ont été convoqués par le Premier ministre, pour rappeler l’importance du télétravail, toujours obligatoire et de moins en moins respecté, alors que 40% des foyers sont professionnels.